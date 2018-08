Cristiano, Modric y Salah nominados al Mejor Jugador de la UEFA

La UEFA anunció hoy a los finalistas del premio al Mejor Jugador de la temporada 2017-2018, cuyo ganador será revelado el próximo 30 de agosto en Mónaco.

El ganador al Mejor Jugador de la UEFA será revelado en una ceremonia en la que también se sortearán los grupos de la venidera edición de la Champions League.

A través de su cuenta en Twitter, la UEFA informó que el portugués Cristiano Ronaldo, el croata Luka Modric y el egipcio Mohamed Salah son los finalistas del premio.

🙋‍♂️Men's Player of the Year 🙋‍♂️@lukamodric10 🗳️@Cristiano 🗳️@MoSalah 🗳️

