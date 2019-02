Cristiano hacia rato que se quería ir del Real Madrid

El lateral brasileño del Real Madrid Marcelo dijo que supo que Cristiano Ronaldo tenía decidido abandonar el club blanco antes de la final de la Liga de Campeones de Kiev ante el Liverpool, pero lo mantuvo en secreto.

Marcelo lo contó en una entrevista publicada este lunes por el canal Esporte Interativo: “Estábamos entrenando para la final de la liga de Campeones y él me dijo: ‘Me voy’. Yo le respondí: ¿A dónde?”.

Según el internacional brasileño, el día de la final que el equipo blanco ganó al Liverpool, Cristiano Ronaldo le volvió a decir: “Me voy”.

Marcelo, que compartió vestuario durante nueve años con Ronaldo, reconoció que fue una noticia dura para él.

“Fue difícil, éramos amigos. Nuestros hijos jugaban juntos. Es triste cuando un compañero se va. No lo creí”, aseguró.

Aunque ya todo el mundo sabia de la inestabilidad del jugador estrella. Su relación con Florentino Perez, presidente del Real Madrid no era la mejor.

Cristiano Ronaldo mismo, no se sentía cómodo en la cancha, ya no era el mismo jugador y no por lo físico, el siempre estuvo fisicamente al 100%.

También habia ya un desgaste en la Liga. La partida de Neymar al PSG fue como una luz verde para Cristiano Ronaldo. EFE