Copa Mundial Rusia 2018: Cómo ver gratis y en vivo el partido entre Trinidad y Tobago y Estados Unidos

Celebran en EE. UU., pero ya piensan en Trinidad

Agencia Reforma.-El capitán de la Selección de Estados Unidos, Michael Bradley, alabó la concentración con que su equipo jugó el partido del viernes ante Panamá, que ganaron 4-0 en Orlando.

“Teníamos que responder de gran manera; todo mundo sabía lo que estaba en juego. En la cancha, los muchachos respondieron en grande”.

No obstante, en el cuadro De las Barras y las Estrellas saben que aún no están en el Mundial de Rusia.

“El trabajo no está hecho aún”, comentó Jozy Altidore. “Necesitamos un buen resultado (en Trinidad y Tobago) y sabemos que es un sitio muy difícil para jugar”.

“Ha sido un camino largo para encontrarnos en esta situación. Hemos jugado 15 partidos en el proceso de clasificación y ahora tenemos la chance de finiquitar el trabajo en 90 minutos en Trinidad y subir al avión hacia Rusia. La motivación es grande para ir allá y hacer lo que sea necesario para obtenerlo”, sentenció Bradley.

Este martes 10 de octubre se juegan las eliminatorias de la Copa Mundial Rusia 2018 entre Trinidad y Tobago y Estados Unidos, la transmisión en vivo será a las 8:00 p.m., hora del Este.

Aquí te mostramos cómo verla por TV o dispositivo móvil.

Dónde ver el partido si tienes suscripción de cable:

En televisión:

El partido se transmitirá a través de UNIVERSO.

En internet:

Si tienes una suscripción por cable, puedes ver el partido a través de DIRECTV Now. Debes crear una cuenta para ver el partido.

Desde tu teléfono móvil:

Puedes ver el juego con la aplicación de DIRECTV Now, pero debes tener una suscripción de cable, pues la información de ingreso de tu suscripción es la que necesitas para ingresar.

Cómo ver el partido si no tienes suscripción de cable:

Si no tienes suscripción por cable, puedes ver el partido de futbol a través de Sling TV sin suscripción de cable en los Estados Unidos. El servicio vale $10 al mes, pero puedes ensayar gratis por una semana.

También lo puedes ver por internet a través de Bein Connect. Puedes pagar la mensualidad de $18 al mes, o pagar el acceso por un día por $8. Si tienes cable y este canal está en tu paquete de televisión, tienes acceso gratuito.

También está disponible en Fubo.tv, un servicio de suscripción que cuesta $14.99 al mes, después de un período de prueba de 7 días.

Si no puedes ver los tweets del momento haz clic aquí.

Tweets sobre from:@fifaworldcup_es OR from:@TTFootballAssoc OR from:@ussoccer