Copa Mundial Rusia 2018: Cómo ver gratis y en vivo el partido entre Panama y Costa Rica

‘Osorio es líder y tiene más enemigos’

Agencia Reforma.- El colombiano Jorge Luis Pinto, técnico de Honduras, ejemplificó con Juan Carlos Osorio el porqué no deben de molestarle las críticas por estar fuera del Mundial en este momento.

Honduras recibe a México este martes con la obligación de ganar y esperar que Panamá no saque los tres puntos al recibir a Costa Rica.

“No (me molestan las críticas), yo he dicho que oigo y leo poco. Soy respetuoso. Es normal en un técnico extranjero, imagínese que Osorio va de primero y tiene más enemigos que yo. Hay que mirar eso objetivamente, yo pienso más en el equipo y en el trabajo que en mirar eso”, dijo Pinto al Diario Diez.

Pinto se ha quejado del arbitraje durante toda la Eliminatoria, ahora en especial del de César Arturo Ramos Palazuelos, el silbante que dio seis minutos de reposición que le alcanzaron a Costa Rica para empatarle a los catrachos.

“Puede ser (la Eliminatoria en la que más los han perjudicado), las otras no las he visto. Pero lo que he vivido considero que se han dado cosas sorprendentes no solamente dentro de la cancha, sino fuera como el cambio de árbitro de Costa Rica faltando ocho días.

“Yo hablo del futbol, porque se han dado cosas que no nos caben en la cabeza como perder partidos, porque uno sabe que la felicidad del pueblo hondureño es el futbol”, expresó Pinto.

Este martes 10 de octubre, se juegan las eliminatorias de la Copa Mundial Rusia 2018 entre Panama y Costa Rica, la transmisión en vivo será a las 8:00 p.m., hora del Este.

Aquí te mostramos cómo verla por TV o dispositivo móvil.

Dónde ver el partido si tienes suscripción de cable:

En televisión:

El partido se transmitirá a través de Telemundo Deportes.

En internet:

Si tienes una suscripción por cable, puedes ver el partido a través de DIRECTV Now. Debes crear una cuenta para ver el partido.

Desde tu teléfono móvil:

Puedes ver el juego con la aplicación de DIRECTV Now, pero debes tener una suscripción de cable, pues la información de ingreso de tu suscripción es la que necesitas para ingresar.

Cómo ver el partido si no tienes suscripción de cable:

También lo puedes ver por internet a través de Bein Connect. Puedes pagar la mensualidad de $18 al mes, o pagar el acceso por un día por $8. Si tienes cable y este canal está en tu paquete de televisión, tienes acceso gratuito.

También está disponible en Fubo.tv, un servicio de suscripción que cuesta $14.99 al mes, después de un período de prueba de 7 días.

Si no puedes ver los tweets del momento haz clic aquí.



Tweets sobre from:@fifaworldcup_es OR from:@fepafut OR from:@FEDEFUTBOL_CR