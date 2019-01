Copa del Rey: Sevilla-Barcelona

Pablo Machín, técnico del Sevilla, dijo tras ganar 2-0 al Barcelona que “queda todavía mucho para pasar la eliminatoria”, los cuartos de la Copa del Rey, y que en el Camp Nou intentarán “competir, tener un día muy bueno y que (Leo) Messi no lo tenga”, después de la baja por decisión técnica del argentino en la ida.

“Lo mejor sería animar a Ernesto (Valverde) a que no lo ponga, pero no lo va a hacer”, bromeó en la sala de prensa del Sánchez Pizjuán el entrenador sevillista que, además de resaltar el “gran partido” de su equipo, indicó sobre la ausencia de Messi que “es evidente que si el mejor del mundo no está, tienes una amenaza menos, pero ellos no son cojos”.

Añadió que el Barcelona “no va a jugar con uno menos” y que “una ventaja sería que hubieran jugado diez”, y consideró que el hecho de que el Barcelona dejara fuera de la convocatoria al astro argentino no es menospreciar al Sevilla, “ni mucho menos”.

“Por entidad, el Barça está obligado a ganar todas las competiciones. Su justificación tendrá y seguro que será muy buena para que no haya podido venir, y también está el partido de vuelta en el que ellos intentarán darle la vuelta a la eliminatoria”, afirmó Machín, consciente de que en el Camp Nou van “a sufrir mucho”.

También destacó que hayan logrado dejar la portería a cero, “porque el Barcelona muy pocas veces se queda sin marcar”, y hayan sido “capaces de acertar en dos ocasiones”, con lo que han conseguido “una ventaja” que tienen que “hacer buena en la vuelta”.

Indicó que el Barça “ha demostrado su profundidad de plantilla, sobre todo en una primera parte muy equilibrada”, en la que se lo puso “muy complicado” al Sevilla y tuvo “una muy buena ocasión, quizás la única”, pero no acertó, aunque en la segunda su equipo siguió “arriesgando” y ganó al rival en “la intensidad y disputa”.

“Confiamos en que no sea pan para hoy y hambre para mañana. Ahora, a disfrutar del buen partido del Sevilla, de haberle ganado al Barcelona”, subrayó Machín, que recalcó que saben que “el Barcelona tiene potencial suficiente, porque lo ha demostrado muchas veces, para dar la vuelta a marcadores incluso más contundentes”.

Sobre el estado de su capitán, Jesús Navas, sustituido en la segunda parte por una lesión, comentó que no sabe aún su alcance, aunque “todos los indicios apuntan a una rotura fibrilar en el isquio” y a que será baja “unas cuantas jornadas”, por lo que deberán “reinventarse para seguir siendo competitivos”. EFE