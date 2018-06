La Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 arrancó este jueves y el codiciado trofeo dorado está en la mente de todas las selecciones que se lo disputan.

A continuación, te presentamos cinco datos interesantes sobre la estatuilla.

En 1930 el presidente de la FIFA Jules Rimet, le designó al escultor francés Abel Lafleur diseñar la famosa Copa del Mundo, misma que estaría hecha de plata esterlina bañada en oro y lapislázuli, y pretendía representar a Niké la diosa griega de la victoria. Su medida eran 35 centímetros de alto y con un peso de tan solo 4 kilogramos, informó El Universal.

A lo largo de la historia han existido dos, el primero se nombró Jules Rimet (en honor al antiguo presidente de la FIFA). En marzo de 1966 el trofeo fue robado durante una exhibición en Westmister aunque apareció siete días después. En 1970 Brasil ganó el trofeo definitivamente, lo que hizo necesario que se fabricara un segundo como reemplazo, detalló la sección de deportes del medio La Información.

