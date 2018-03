Concachampions: Salen mexicanos a defender el honor ante la MLS

Los Cuartos de Final de la Concachampions tienen su capítulo de vuelta y este martes se vivirá un capítulo más de la rivalidad que sostienen la Liga MX y la MLS. Los Xolos de Tijuana parecen tener todo en cintra en su visita al New York Red Bull que los venció 2-0 en la frontera.

¡Estamos listos para la vuelta de 4tos de final vs @NewYorkRedBulls! ¡Vamos por el siguiente paso en @TheChampions! #FuerzaTijuas pic.twitter.com/kaXxE6sSnI — Xolos (@Xolos) March 13, 2018

Los Tigres, por su parte, necesitan de un gol y no recibir otro para eliminar al campeón de la MLS, el Toronto FC. El duelo de ida en Canadá concluyó con una victoria de 2-1 a favor de los norteamericanos. Su entrenador, Ricardo “Tuca” Ferreti, se mostró de buen humor en la conferencia de prensa previa (algo raro para su estilo de tratar a los medios) y confía en la superioridad de su equipo.

Caso curioso en este duelo es que a principios de febrero los canadienses perdieron en un duelo amistoso ante el equipo de la Secretaría de Marina de México. Eso quiere decir que los venció una escuadra amateur de miembros de las fuerzas armadas y no futbolistas profesionales. Pese a ello hoy tienen contra las cuerdas al monarca de la Liga MX.

¡El equipo de la Secretaría de Marina superó al Toronto de la MLS! 👏🇲🇽 https://t.co/JJ7aunQ8r9 — futaztecadeportes (@futaztecadep) February 10, 2018

Desde 2005 en que el Saprissa de Costa Rica acudió al Mundial de Clubes de la FIFA, ningún equipo fuera de la Liga MX ha ganado la Concachampions. Este año siguen en competencia, Tijuana, Tigres, América y Guadalajara. Sin embargo en los duelos de ida, los equipos mexicanos regresaron con sendas derrotas.

¿Cómo ven estas palabras del Tuca? Pues a los equipos mexicanos, les metieron un buen susto en los juegos de ida de la #Concachampions. ⚽️😱 pic.twitter.com/k52HKAYChY — ZEL (@Mariazelzel) March 13, 2018

Solo el América aprovechó y venció como local 4-0 al Tauro de Panamá y hará su visita al país canalero con mucha más tranquilidad y utilizando un cuadro alternativo. El gran premio para el campeón de la Concachampions es el boleto al Mundial de Clubes a jugarse en diciembre con los vencedores de todas las confederaciones continentales.

Horarios:

New York Red Bull vs. Xolos 19:00 horas ET

Tigres vs Toronto FC 21:00 horas ET