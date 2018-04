El Clásico Nacional mexicano en una Final internacional no podrá ser y el culpable es el América. Las Águilas cayeron 4-2 en el marcador global ante Toronto FC y no pudieron pasar del empate 1-1 en el Estadio Azteca. Dos horas antes, el Guadalajara había sufrido mucho, pero logró el pasaje a la Final de la Concachampions al salir con vida del estadio del New York Red Bull, al empatar 0-0 (1-0 global).

En una jornada en la que el futbol mundial vio la épica remontada de la Roma ante el Barcelona, los aficionados al América creyeron poder vivir la misma historia. En el duelo de ida en Toronto, los canadienses se habían impuesto 3-1 y se requería un 2-0 para avanzar. Pero el Ave comenzó perdiendo y no pudo más que lograr el empate en el duelo de vuelta hasta el último minuto del encuentro. Les faltaron otros tres goles.

Si en el mundo las burlas y memes hacia el Barcelona no tardaron en llegar, en México la cosa no fue diferente. A pesar de que la eliminación del América se dio cerca de la medianoche, durante la madrugada las redes sociales se inundaron de críticas hacia las Águilas y su ausencia en la Final soñada en la Concachampions.

En Guadalajara el contraste es evidente: En Liga MX sólo esperan el final del torneo al perder las aspiraciones para jugar la Liguilla. Algo que poco les importa ante la posibilidad de jugar el primer Mundial de Clubes en su historia si logran vencer a Toronto en la Gran Final de la Concachampions. El entrenador, Matias Almeyda, no ocultó su júbilo.

Almeyda ha sido duramente criticado por un sector de la prensa desde que obtuvo el doblete (Copa MX y Liga MX) en el Clausura 2017. Desde entonces Chivas no ha logrado avanzar en los torneos que disputa. Todo eso es mínimo ante la posibilidad de ganar el torneo de Clubes de la Concacaf.

Es la séptima Final que jugará el Guadalajara con el técnico argentino al frente del equipo; con ellos ya ganó dos Copa MX y una Liga MX; así como una Súper Copa.

La rivalidad entre la MLS y la Liga MX vivirá su momento cumbre a partir de la próxima semana cuando Chivas y Toronto FC jueguen la Final a partido recíproco; primero será en Canadá y el de vuelta en Guadalajara, México.