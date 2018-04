Concachampions: Busca América “calentar” Toronto

Las Semifinales de la Concachampions arrancan con la visita del América de México al campeón de la MLS, el Toronto FC. Los canadienses llegan a esta instancia después de deshacerse del campeón de la Liga MX, los Tigres. Pese a ello, los mexicanos son los amplios favorito para instalarse en la gran Final en espera de poder enfrentar, si es el caso, a las Chivas que enfrentan al New York Red Bull.

Desde 2005, cuando ganó el Saprissa de Costa Rica, sólo equipos de la Liga MX han conquistado la Concachampions. La MLS ha estado cerca pero el Montreal Impact y el Real Salt Lake City cayeron cuando disputaron la Final. El premio por obtener este torneo es muy grande: Disputar el Mundial de Clubes de la FIFA durante diciembre en Emiratos Árabes Unidos.

La prensa mexicana reflejó de manera triunfalista esta serie ante el Toronto y dan por descontado que avanzará a la final. Ese exceso de confianza le costó a Tijuana y Tigres la eliminación en la fase de Cuartos de Final.

El partido de ida de esta semifinal se jugará en el BMO Field, en el centro de la Ciudad de Toronto a la 8pm ET.

Don't miss out on the big game tonight! @ClubAmerica visits @torontofc in the first leg of the #SCCL2018 Semi Final!

¡No te lo pierdas esta noche! El América visita a Toronto FC en el primer partido de la Semi Final de SCCL 2018 pic.twitter.com/LOJSGy6Ig4

— THE CHAMPIONS (@TheChampions) April 3, 2018