Concachampions: Así se burlan de Chivas tras partido en República Dominicana

Luego de la victoria por 2-0 del Guadalajara ante el Cibao FC en su primer duelo dentro de la Concachampions 2018 las reacciones en México no se hicieron esperar. A pesar del triunfo y de los tres puntos en disputa las Chivas no se escaparon de las burlas de una exigente afición y de una mordaz prensa que no olvida las diferencias en infraestructura entre ambas instituciones.

Heróica victoria del Club Deportivo Guadalajara en República Dominicana. El Cibao es un rival fuertísimo y serio candidato al título. Hoy Chivas le pegó a un GIGANTE de CONCACAF. — Bullying Futbolero (@BullyingFutbol) February 23, 2018

Después de salir campeones en el Clausura 2017 el Guadalajara entró en un tobogán de malos resultados que lo dejaron fuera de la lucha por defender su título en el Apertura 2017 de la Liga MX. En la Copa fueron eliminados por el Atlante de la Liga de Ascenso y en el actual torneo marchan en los últimos lugares. La Concachampions parece ser la salvación que necesita el entrenador Matias Almeyda.

En vivo este periodista dice que si el @Chivas es eliminado por @CibaoFC se retira de @Nacion_ESPN. Dice, de maners falsa, que el estadio de Cibao fue "adecuado" para jugar futbol. pic.twitter.com/MCRcyYW9ky — Manuel Acevedo Diaz (@MLAcevedo) February 21, 2018

Algunos periodistas incluso se burlaron en vivo en televisión antes del partido, diciendo que si las Chivas eran eliminadas por el cuadro dominicano, se retiarían de su show por un año. La afición de los caribeños atacó esa postura satírica de abordar el encuentro.

Comentarista de ESPN “amenaza” con retirarse por un año si Cibao F.C. vence a Chivas. Escucha aquí sus declaraciones y VOTA en nuestra encuesta si consideras que el comentario es ofensivo https://t.co/nE4JC2gFsV pic.twitter.com/7dJuDMsVAK — Diario Libre (@DiarioLibre) February 22, 2018

Otros aficionados se burlarlon del hecho de que en la tribuna del Estadio hubiera un árbol. En México suele decírsele “tronco” a los malos jugadores o a los futbolistas limitados físicamente. La combinación de ambas situaciones dio pie a terribles burlas hacia jugadores ya retirados.

Qué detallazo del Cherokee Pérez estar apoyando a Chivas desde la tribuna del estadio de Cibao pic.twitter.com/zzrboIYSDh — San Cadilla (@SanCadilla) February 23, 2018

En los duelos de ida de la Conchampions 2018, los equipos mexicanos regresarán a casa con ventaja, salvo los Tigres que empataron 2-2 ante el Herediano de Costa Rica, pero con el criterio del gol de visita a su favor.