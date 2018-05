¿Cómo ver gratis y en vivo los partidos de la Liga Premier de Inglaterra?

Este domingo 13 de mayo se juegan los partidos de la Liga Premier de Inglaterra entre los siguientes equipos, la transmisión en vivo comenzará a las 10 a.m., hora del Este.

Aquí te mostramos cómo ver los partidos por TV o dispositivo móvil.

📸 Check out our gallery from today's training session ahead of the weekend's game against @ChelseaFC. 👉🏽 https://t.co/bd4pPJ9llR #NUFC pic.twitter.com/EFfY8WPS3s — Newcastle United FC (@NUFC) May 11, 2018

Dónde ver los partidos si tienes suscripción de cable:

En televisión:

El canal MSNBC estará transmitiendo en vivo el partido Huddersfield Town vs Arsenal. Mientras que NBC estará transmitiendo en vivo los partidos Liverpool vs Brighton & Hove Albion y Newcastle United vs Chelsea.

En internet:

Si tienes una suscripción por cable, puedes ver los partidos a través de DIRECTV Now. Debes crear una cuenta para ver el partido.

Desde tu teléfono móvil:

Puedes ver los juegos con la aplicación de DIRECTV Now, pero debes tener una suscripción de cable, pues la información de ingreso de tu suscripción es la que necesitas para ingresar.

Premier League preparation – ✅ Check out the full gallery from Melwood: https://t.co/chk8UrcVqt pic.twitter.com/pJcAkjHkgm — Liverpool FC (@LFC) May 11, 2018

Si no tienes suscripción de cable:

Si no tienes suscripción por cable, puedes ver los partidos de futbol a través de Sling TV sin suscripción de cable en los Estados Unidos. El servicio vale $10 al mes, pero puedes ensayar gratis por una semana.

También estarán disponible en Fubo.tv, un servicio de suscripción que cuesta $17.99 al mes, después de un período de prueba de 7 días.

