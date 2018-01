Cómo ver gratis y en vivo el partido entre Manchester United y Stoke City

El lunes 15 de enero de 2018 se jugará el partido de la Liga Premier de Inglaterra entre Manchester United y Stoke City, la trasmisión en vivo será a las 3:00 p.m., hora del Este.

Aquí te mostramos cómo verlo por TV o dispositivo móvil.

En televisión:

El canal UNIVERSO estará transmitiendo en vivo el partido de Manchester United y Stoke City. Lo puedes ver si tienes la suscripción a este canal.

En internet:

Si tienes una suscripción por cable, puedes ver el partido a través de Telemundo Deportes y DIRECTV Now. Debes crear una cuenta para ver el partido.

Desde tu teléfono móvil:

Puedes ver el juego con la aplicación de UNIVERSO NOW y DIRECTV Now, pero debes tener una suscripción de cable, pues la información de ingreso de tu suscripción es la que necesitas para ingresar.

📝 Dutch pair could be in contention for a return against @ManUtd on Monday night.

👉 https://t.co/EGFFK37DqL#SCFC 🔴⚪️ pic.twitter.com/yWe4zcSOnJ

— Stoke City FC (@stokecity) January 11, 2018