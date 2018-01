Cómo ver gratis y en vivo el partido entre AFC Bournemouth y Arsenal

Este domingo 14 de enero jugarán AFC Bournemouth y Arsenal en el partido de la liga premier de Inglaterra, la transmisión en vivo será a las 8:30 a.m., hora del Este.

Aquí te mostramos cómo verla por TV o dispositivo móvil.

💬 We spoke to @Goal's Arsenal correspondent @ChrisWheatley_ to get the lowdown on the Gunners ahead of the weekend.

See what he had to say in our media view ➡️ https://t.co/cTzYRaUeLJ #afcb 🍒 pic.twitter.com/1oT3x4iNlo

— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) January 11, 2018