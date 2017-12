Cómo ver gratis y en vivo el partido de fútbol entre Bayern München y Köln

Este miércoles 13 de diciembre jugaran Bayern München y Köln en el partido de la Liga Nacional de Alemania, la trasmisión en vivo será a las 2:30 p.m., hora del Este.

Aquí te mostramos cómo verla por TV o dispositivo móvil.

En televisión:

El partido Bayern München y Köln se transmitirán por el canal FOX Deportes , si tienes suscripción de cable puedes revisar tu guía local para verficiar.

En internet:

Si tienes una suscripción por cable, puedes ver el partido Bayern München y Köln a través de FOX Sports Go. Debes crear una cuenta para ver el partido.

Desde tu teléfono móvil:

Puedes ver el juego con la aplicación de FOX Sports Go o DIRECTV NOW, pero debes tener una suscripción de cable, pues la información de ingreso de tu suscripción es la que necesitas para ingresar.

Multitalente am Werk! 🙌😁 @FranckRibery, @esmuellert_ & Co. zeigen ihre Skills in der Torhüter-Challenge.

Den ganzen Clip gibt's auf @Dugout 👉 https://t.co/buA7LTPQwy #MiaSanMia pic.twitter.com/RXEdeOE3w3

— FC Bayern München (@FCBayern) December 12, 2017