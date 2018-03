Este viernes, se disputó el partido de la NBA entre los Cleveland Cavaliers y los Phoenix Suns y por eso te contamos los detalles de lo que sucedió en el encuentro.

LeBron James fue la estrella del juego, pues anotó 27 puntos en tres cuartos, mientras que Kevin Love añadió 20, razón por la que los Cleveland Cavaliers triunfaron 120-95 sobre los Phoenix Suns, que perdieron su décimo partido consecutivo.

Los Cavs triunfaron con la ayuda de tres de sus jugadores más importantes, quienes regresaron después de un período de lesiones, Larry Nance Jr., Rodney Hood quien marcó nueve puntos y Tristan Thompson, anotó cuatro.

We scored at least 120 points in all three games this homestand (18th over time this season, 17-1).

Por su parte los Phoenix Suns fueron liderados por Troy Daniels quien anotó 20 tantos, Marquese Chris tuvo 19 y Josh Jackson agregó 17.

Prior to his first turnover in the third quarter of #CavsSuns, @KingJames dished out 28 straight assists.

It was the longest such streak of his career, per @EliasSports.

#StriveForGreatness🚀 || #AllForOne pic.twitter.com/zJ1FpCYwnW

— Cleveland Cavaliers (@cavs) 24 de marzo de 2018