El Día Internacional de la Mujer llama a muchas reflexiones en el mundo; algunos consideran que felicitarlas es tanto como ofenderlas, pero otros agradecen sus aportes al mundo y a la vida cotidiana. En Mundo Hispánico encontramos la relación entre esas dos posturas a través del deporte y te presentamos a cinco campeonas que combinan la belleza con el éxito.

Paola Longoria

#DíaInternacionalDeLaMujer

Paola Longoria: El mejor ejemplo de la mujer mexicana

Lea la nota en ➡️ https://t.co/VYvcpfFZ4J pic.twitter.com/A08QkJcExg — El Sol de La Laguna (@NoticiasSol) March 8, 2018

Nacida en San Luis Potosí, México, es la número uno del mundo en Raquetbol y multiganadora de Juegos Centroamericanos y Panamericanos, aunque lamentablemente su deporte no es olímpico. Acapara miradas de admiración y concentra grandes éxitos no solo en la cancha, sino también de imagen, al tener patrocinios con diferentes líneas de negocio. Tiene 28 años de edad.

Paige Spiranac

Happy #internationalwomensday2018! This picture embodies everything I strive to be every single day. Strong and powerful! #wonderwomen pic.twitter.com/D4uw4rqYAg — Paige Spiranac (@PaigeSpiranac) March 8, 2018

Es considerada la “Golfista más sexy del mundo”, y eso no la ha alejado de las críticas, pues a nivel deportivo aún no destaca en la disciplina dentro de los grandes torneos mundiales. Lo que sí ha conseguido a sus 24 años es incluir más a mujeres en tradiciones que sólo involucraban a hombres dentro de este deporte. Luego de 40 años será la primera mujer en presentar a los jugadores del Abierto de Dubai.

Alex Morgan

Su palmarés es simplemente impresionante. Fue campeona Mundial Sub 20 con la Selección de Estados Unidos antes de ganar el Oro Olímpico en Londres 2012 y consagrando todo en 2015 al ganar el Mundial jugado Canadá. Por si su trayectoria deportiva no fuera suficiente, su imagen es, tal vez, la más buscada dentro del “soccer” estadounidense.

Hilary Knight

Recientemente se coronó como medallista de oro junto con el equipo de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018. Su belleza llama la atención, lo mismo que su liderazgo, y en los últimos días ha recibido invitaciones para estar en todos lados.

Alexandra Saitova

Y ahora un poema: Alexandra Saitova. pic.twitter.com/QQnQmembsf — Balones y Mujeres (@BalonesYMujeres) December 7, 2017

El Curling podría parecer una disciplina poco atractiva para la vista, sin embargo Alexandra Saitova, rusa de 25 años, lo volvió interesante para muchos aficionados. Si bien no obtuvo medalla en Pyeongchang 2018, los participantes en su disciplina agradecen la atención y los ratings en este Día Internacional de la Mujer.