Christian Pulisic se muda a Chelsea por cifra récord de $73.1 millones

Christian Pulisic se convirtió en el futbolista estadounidense más caro de la historia, luego de completar una transferencia al club inglés Chelsea desde Borussia Dortmund el miércoles.

Chelsea pagó 64 millones de euros ($ 73 millones) por el joven estadounidense de 20 años, que será prestado a Dortmund por el resto de esta temporada. El club alemán no tendrá que pagarle al Chelsea por el préstamo.

La tarifa es fácilmente la más grande que se paga por un jugador estadounidense, superando los 20 millones de euros (22,5 millones de dólares) que el equipo alemán Wolfsburg gastó para John Brooks en 2017.

Borussia Dortmund has agreed with @ChelseaFC on the transfer of Christian Pulisic for a fee of €64 million 📝

Pulisic will remain at BVB on loan until the end of the season. pic.twitter.com/jAur5xWwuQ

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) January 2, 2019