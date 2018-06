Chivas: Suman capítulos de escándalo a “la novela” del equipo

La calma en las Chivas Rayadas del Guadalajara está lejos de llegar. A la supuesta salida de su entrenador, Matías Almeyda, siguió el cambio de rumbo y su ratificación. Antes, los jugadores se habían manifestado a coro en redes sociales, para reprochar la falta de ética y buenas maneras de su directiva. Mientras tanto, vendieron a su estrella, Rodolfo Pizarro al Monterrey.

"Chivas está hecho un desma…" La mirada 👀 de @Faitelson_ESPN sobre la situación del Guadalajara es IMPERDIBLE https://t.co/4XOcXbvb8p — Fútbol Picante (@futpicante) June 5, 2018

Diversos debates señalan al CEO de Chivas, José Luis Higuera, como el villano del asunto. La inminente salida de Matías Almeyda se debía a diferencias de él. En diversos documentos mostrados en medios de comunicación se comprueba que sí intentaron terminar el contrato con él. Sin embargo el director deportivo de Chivas, Francisco Gabriel lo había negado. Su sorpresa fue captada en vivo cuando le mostraron el papel.

¿Está mintiendo Paco Gabriel De Anda? ❌ En @futpicante muestran el documento de finiquito que le mandaron a Matías Almeyda 😵https://t.co/wanrzNvHUB — Fútbol Picante (@futpicante) June 4, 2018

Gabriel de Anda, aparentemente, no estaba al tanto de lo que José Luis Higuera intentaba darle a Almeyda para terminar el contrato. El estratega aceptó condiciones e Higuera decidió que no podía seguir con ese acuerdo e intentó rebajarlo aún más. Mientras tanto los jugadores, fueron citados a entrenar una semana antes de la fecha acordada. Por esa razón, muchos aún estaban de vacaciones.

La directiva de Guadalajara amenazó con multar a los que no se presentaran a exámenes médicos el lunes (una semana antes de lo acordado). Algunos futbolistas como José Sánchez aún estaban de vacaciones en Dubai y no podían llegar. Por ello el plantel decidió ser solidario y no se presentaron a la clínica.

¡ATENCIÓN, 'CHIVAHERMANOS'!#CentralFOX Este podría ser el 1er paso ¡para convencer a Matías Almeyda a que se quede en Chivas!https://t.co/iVeFEuIcyq — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) June 4, 2018

Por lo pronto, José Luis Higuera anunció que no acudirá al Draft de futbolistas, en una señal de que no interferirá en la planeación deportiva del club. Una muestra de que desea limar problemas con Matías Almeyda. Mientras tanto, Chivas anunció la llegada de Raúl Gudiño, procedente del Apoel de Chipre, y que fue el primer guardameta en jugar Champions League.

¡LOS REFUERZOS, SÍ! Raúl Gudiño, Alejandro Zendejas y el defensor, Mario de Luna ya realizan los exámenes médicos con el Rebaño. Fotos: @OscarI_Beltran pic.twitter.com/jZ1GIBViKB — Esto en Línea (@estoenlinea) June 5, 2018