Chivas jugó a resistir y su rigor defensivo fue suficiente para alcanzar la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF.

Un empate sin goles como visitante en el partido de vuelta de su semifinal certificó el martes la clasificación del club mexicano a costa de los Red Bulls de Nueva York.

El solitario gol de Isaac Brizuela en la ida hace una semana acabó marcando la diferencia en la eliminatoria, sellada con un 1-0 a favor del Guadalajara en el marcador global.

Chivas se medirá en la final, con un formato a ida y vuelta el 17 y 26 de abril, contra el ganador de la serie entre América de México y Toronto FC que se definía a segunda hora en el estadio Azteca de la capital mexicana. Toronto ganó 3-1 en la ida.

RELACIONADO: Sorpresa Olímpica Barcelona eliminado de la Champions League

Con un planteamiento excesivamente conservador, el equipo del técnico argentino Matías Almeyda no tuvo remiendos para replegarse en masa atrás en busca de absorber el asedio de un anfitrión estadounidense muy tibio al momento de merodear en el área rival.

Ni un solo remate a puerta pudo ensayar Chivas en la fría noche en la Red Bull Arena.

Los Red Bulls fueron un aluvión en los primeros 20 minutos, pero sus llegadas nunca intimaron un peligro real para el arquero Rodolfo Cota.

Conforme con desarticular la fluidez del juego de su oponente, Chivas administró los tiempos de un duelo que se hizo tedioso en su segundo tiempo ante la falta de emociones.

Allstate Save of the Game: 90’ Rodolfo Cota makes a spectacular Save off a deflection in the box to perform the @Allstate Save of the Game and take @Chivas to the Final of the #SCCL2018 pic.twitter.com/yqzVBIbA7a

— Concacaf (@Concacaf) April 11, 2018