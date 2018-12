Chivas se hunde ante Kashima en el Mundial de Clubes

La primera participación de Chivas en un Mundial de Clubes sumó otro fiasco para México.

El campeón de la CONCACAF no supo sostener la ventaja que tomó temprano en el partido y sucumbió el sábado 3-2 ante el Kashima Antlers japonés en los cuartos de final del torneo.

Chivas se convirtió en el séptimo club mexicano en disputar el torneo de la FIFA que reúne a los campeones de sus confederaciones, pero ninguno de los siete ha podido alcanzar la final.

El sábado, todo pareció a pedir de boca para Chivas con el gol de su delantero Ángel Zaldívar a los tres minutos al cabecear un centro de Isaac Brizuela. Cerca del descanso, el Guadalajara dispuso de dos oportunidades para ampliar la diferencia: el arquero rival Kwoun Sun Tae le detuvo un disparo a Zaldívar y luego Orbelín Pineda estrelló un remate en el travesaño.

Pero el equipo dirigido por el técnico paraguayo José Saturnino Cardozo fue de menos a más en el estadio Hazza Bin Zayed de Al Ain.

Kashima salió a presionar más en la segunda parte y encontró el empate a las 49 con el tanto de Ryota Nagaki tras un contragolpe. Tras recibir un pase por el medio del portero, el delantero brasileño Serginho cedió hacia Shoma Doi por la izquierda. Al avistar a Nagaki en el medio del área, sirvió un centro rasante que su compañero solo debió empujar al fondo.

Los japoneses le dieron la vuelta al marcador a los 70 con un penal ejecutado por Serginho tras una falta del volante Michael Pérez sobre Doi.

