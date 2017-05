‘Chicharito’ hace historia y responde a las críticas

Javier Hernández consiguió su gol número 47 en el duelo amistoso ante Croacia. “Chicharito” se convirtió en el máximo anotador de la selección nacional por lo que muchos lo felicitaron y otros también lo criticaron.

Un aficionado le comentó que los goles en juegos amistosos no deberían contar para romper una marca “histórica”.

Hernández respondió el tweet de manera sarcástica y también fue criticado por sus detractores. “No me digas eso!!! Que puedo hacer para que no estés triste?? Discúlpame por haber logrado esto! Ojalá te sientas mejor pronto… saludos”.

No me digas eso!!! Que puedo hacer para que no estés triste?? Discúlpame por haber logrado esto! Ojalá te sientas mejor pronto… saludos. https://t.co/agy31BDTWE

— Chicharito Hernandez (@CH14_) 28 de mayo de 2017