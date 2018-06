Chicharito da la cara por la fiesta de la selección: “no hubo escorts”

Chicharito Hernández dio la cara por toda la selección de México a raíz de la famosa reunión en donde se habló de ocho jugadores de la selección con 30 mujeres.

Javier Hernández, también conocido como Chicharito, acudió a las redes sociales y en un Facebook Live desde la cuenta oficial de Facebook de la Selección Mexicana, abordó temas como el de la “famosa fiesta” en donde aclaró que fue una reunión para celebrar su cumpleaños, informa El Universal.

Aclara @CH14_ sobre “la fiesta de despedida”: • Fue para celebrar su cumpleaños.

• Estaban todos los seleccionados menos J.J. Corona.

• No hubo escorts. Eran familiares e invitados.

Con cara seria, vestido con chaqueta deportiva verde y sin demasiada escenografía del lugar, El Chicharito habló con sus fans y con el mundo entero.

Con cara seria, vestido con chaqueta deportiva verde y sin demasiada escenografía del lugar, El Chicharito habló con sus fans y con el mundo entero.

El Chicharito Hernández mencionó que la reunión que se tuvo en la noche libre de los tricolores fue para festejar su cumpleaños número 30. Que a la misma acudieron todos los seleccionados, con excepción del portero José de Jesús Corona.

“La realidad es que hubo una reunión para celebrar mi cumpleaños. Nos dieron la noche libre. Todos asistieron, menos Jesús Corona, por un compromiso”, mencionó este domingo mediante Facebook Live.

Muchos huevos tuvo @CH14_. Fin del tema. A lo que sigue y que hagamos todos un gran mundial, fuera y dentro de la cancha.#VamosConTodo y punto final. — Raoul Ortiz (@RaoulOrtiz_td) June 10, 2018

Ofendido, negó que fueran contratadas “escorts”, acusación que considera una falta de respeto para los invitados.

“Jamás hubo escorts, a nadie se le pagó para que hiciera nada, es una falta de respeto para todos, había amigos y familiares”, puntualizó el 14 de la Selección.

Y para cerrar el tema de la fiesta, el ex de Chivas señaló que “sabemos que no hicimos nada malo, pero por lo visto, si tuviéramos la oportunidad de volverlo a hacer, no lo haríamos”.

Luego de las aclaraciones, Javier Hernández o Chicharito, habló sobre su futuro, donde descartó llegar pronto a la Liga MX.

En un tono más relajado, el delantero del West Ham reveló curiosidades al interior del conjunto tricolor.

En cuanto le preguntaron cuál era su canción favorita, mencionó que actualmente es la melodía “Por perro”, de Sebastián Yatra.

El futbolista aclaró que es su favorita; sin embargo no se la dedica a nadie, ni él es “el perro”, sólo le gusta la canción.

🚨 Estamos en vivo 🚨@CH14_ habla con ustedes desde nuestro Facebook. 👌🏻 🇲🇽

¿Qué le quieren preguntar? Pásenle aquí 👉🏻 https://t.co/Nbj0l50UMO#NadaNosDetiene pic.twitter.com/8tLkU4jluA — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 10, 2018

Por otro lado, El Chicharito también confesó cuales de sus compañeros son los más “malos” para jugar FIFA. “Sin duda Salcedo y Fabián”, mencionó entre risas el máximo goleador de la selección mexicana.

La selección de fútbol de México ya se encuentra en Moscú, para comenzar de lleno su preparación para el partido del próximo domingo frente al equipo campeón del mundo, Alemania.

Con información de Agencia El Universal