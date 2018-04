Chelsea vs West Ham United: ¿Cómo y dónde ver gratis el partido de la Liga Premier de Inglaterra?

Este domingo 8 de abril se jugará el partido de la Liga de Inglaterra entre Chelsea vs West Ham United, la transmisión en vivo será a las 11:30 a.m., hora del Este.

Aquí te mostramos cómo ver el partido por TV o dispositivo móvil.

Our Youth Cup semi-final second leg against Birmingham City at Stamford Bridge is one not to miss!

🎟 Tickets available

👉 https://t.co/5jydlufmxm pic.twitter.com/lJLm4YSeZa

— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 6, 2018