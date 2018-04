Chelsea vs Southampton: ¿Cómo ver gratis y en vivo el partido de la partido de la Copa FA Emirates?

Este domingo 22 de abril jugaran Chelsea vs Southampton en el partido de la Copa FA Emirates, la trasmisión en vivo será a las 10:00 a.m., hora del Este. En esta ocasión el partido sera en el estadio Wembley en Londres, Inglaterra.

Aquí te mostramos cómo verla por TV o dispositivo móvil.

To each and every one of the 1️⃣,0️⃣0️⃣2️⃣ #SaintsFC fans at King Power Stadium tonight: Thank you for your tremendous support! pic.twitter.com/2fDM0rE3hz

— Southampton FC (@SouthamptonFC) April 19, 2018