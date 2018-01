Este domingo 28 de enero jugaran Chelsea y Newcastle United en el partido de la Copa FA de Inglaterra la trasmisión en vivo será a las 8:30 a.m., hora del Este.

Aquí te mostramos cómo verla por TV o dispositivo móvil.

We return to FA Cup action on Sunday! pic.twitter.com/8DF4JiG2Ew

En televisión:

El partido Chelsea y Newcastle United se transmitirán por el canal FOX Deportes , si tienes suscripción de cable puedes revisar tu guía local para verficiar.

En internet:

Si tienes una suscripción por cable, puedes ver el partido Chelsea y Newcastle United United a través de FOX Sports. Debes crear una cuenta para ver el partido.

Desde tu teléfono móvil:

Puedes ver el juego con la aplicación de DIRECTV NOW, pero debes tener una suscripción de cable, pues la información de ingreso de tu suscripción es la que necesitas para ingresar.

🎟 The last few hundred tickets for Sunday's @EmiratesFACup fourth round tie at @ChelseaFC are on general sale.

👉🏽 https://t.co/t4Tk3UwrTn #NUFC #EmiratesFACup pic.twitter.com/fuKSICxiA4

— Newcastle United FC (@NUFC) January 24, 2018