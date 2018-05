Este domingo 6 de mayo se jugará el partido de la Liga de Inglaterra entre Chelsea vs Liverpool, la transmisión en vivo será a las 11:30 a.m., hora del Este.

Aquí te mostramos cómo ver el partido por TV o dispositivo móvil.

Final preparations for our Under-18s, who will face Man Utd in the @PremierLeague national final tomorrow! 💪 #CFCU18 pic.twitter.com/wdG35IaNcX

— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 4, 2018