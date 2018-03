Chelsea vs Crystal Palace: ¿Cómo y dónde ver gratis el partido de la Liga Premier de Inglaterra?

Este sábado 10 de marzo se jugará el partido de la Copa de la Liga de Inglaterra entre Chelsea vs Crystal Palace, la transmisión en vivo será a las 11:30 a.m., hora del Este.

Aquí te mostramos cómo ver el partido por TV o dispositivo móvil.

We are back at Stamford Bridge this Saturday! 🏟 pic.twitter.com/dSMILzhMdS

Manchester United vs Liverpool: ¿Cómo y dónde ver gratis el partido de la Liga Premier de Inglaterra?

En televisión:

El partido Chelsea vs Crystal Palace se estará transmitiendo en vivo y en español por Universo.

En internet:

Si tienes una suscripción por cable, puedes ver el partido a través de Telemundo Deportes y DIRECTV Now. Pero debes crear una cuenta para verlo.

Desde tu teléfono móvil:

Puedes ver los juegos con la aplicación de DIRECTV Now y Universo Now, pero debes tener una suscripción de cable, pues la información de ingreso de tu suscripción es la que necesitas para ingresar.

"At the moment he has the shirt…"

Roy's been very impressed with Aaron Wan-Bissaka so far!

👉 https://t.co/Wm4QUxkPn8 pic.twitter.com/5qezWxDxw6

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) March 8, 2018