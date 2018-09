Champions: el Barcelona golea al PSV 4-0 con triplete de Messi

Un triplete de Messi y una joya de Ousmane Dembélé sirvieron para que el Barcelona arrollara con una victoria 4-0 al PSV holandés, en el inicio de la fase de grupos de la Champions.

El diez del Barcelona puso en marcha la victoria culé con un tiro libre a los 32 minutos, clavando la pelota en el ángulo, lejos del portero del cuadro de Eindhoven.

El astro argentino volvió a marcar a los minutos 77 y 88, definiendo a lo grande dos mano a mano con el guardameta rival.

Entre tanto, Dembelé demostró que es cada vez más protagonista en el club catalán, y marcó un verdadero golazo tras una vistosa jugada individual que finalizó con un remate desde la boca del área.

El tercer gol de Messi llegó cuando el equipo culé jugaba con diez hombres, luego de la expulsión de Samuel Umtiti al minuto 79 por doble amonestación.

