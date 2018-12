Carlos Salcido anuncia su retiro “dolido” por los malos tratos en Chivas

El defensa mexicano Carlos Salcido, quien jugó tres Mundiales, anunció este sábado su retiro del fútbol y afirmó que se va de las Chivas de Guadalajara “dolido” por los malos tratos y la falta de entendimiento con el entrenador del equipo, el paraguayo José Saturnino Cardozo.

El jugador afirmó en una conferencia de prensa que su contrato con el club rojiblanco hasta mayo, pero le pidió a José Luis Higuera, el CEO del Guadalajara, poder hacerse a un lado porque “no aguantaba más” permanecer en la institución.

TE PUEDE INTERESAR: El portugués Caixinha asegura que el Cruz Azul no está amarrado al pasado

“Decidí hacerme a un lado por el trato, un trato que no era bueno, en estos seis meses nunca tuve empatía con el cuerpo técnico, con el entrenador, y eso lo sabe toda la gente. Simplemente tomé la decisión de caerme a un lado”, dijo.

Salcido es uno de los mejores zagueros de México en el presente siglo, integrante de la selección nacional en las Copas Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 y con experiencia en Europa en el PSV Eindhoven holandés y el Fulham de la Liga Premier de Inglaterra.

“Me voy un poco dolido porque no quería salir de este equipo así, no quería hacerme a un lado, pero digamos que no aguantamos más”, agregó.

El jugador detalló que la ruptura con el cuerpo técnico fue tal que en el vestuario no le hablaban y ni siquiera lo volteaban a ver.

Afirmó que se va con respeto a la institución y a la gente “que siempre creyó” en él y agradecido con el dueño del club Jorge Vergara quien, aseguró, siempre tuvo un trato cercano con él.

Reveló que hace seis meses, cuando disputaban las eliminatorias de la Concachampions, anunció al entonces técnico, el argentino Matías Almeyda, su deseo de retirarse, pero decidió continuar por que deseaba ir al Mundial de Clubes como colofón a su carrera.

<!–nextpage–>

Salcido, quien a inicios de diciembre recibió un homenaje del PSV Eindhoven, con el que alcanzó un título de la liga holandesa, dijo que le duele la manera en que debió anunciar su retiro pues esperaba una despedida distinta.

“Me imaginaba dar una vuelta acá (en el estadio), me imaginaba estar llorando, me imaginaba muchísimas cosas, pero no me imaginaba estar en una salida de prensa”, recalcó.

El hasta ahora capitán e icono de Chivas aseguró que el técnico Cardozo nunca le dijo “de frente” que no entraba en los planes del club para el torneo Clausura 2019.

“Hubiera querido que las cosas se dijeran de frente, sin ningún problema, soy una persona con la que puedes hablar sin ningún tapujo y yo hubiera querido simplemente que si no entraba en el plan me dijeran de frente y no pasaba nada”, señaló.

Tras su paso por el fútbol europeo, Salcido volvió en el 2014 a Chivas, el equipo que lo vio nacer futbolísticamente, con la intención de ser campeón con el club, un logró que consiguió en el torneo Clausura 2017.

El defensa aseguró que cuando inició su carrera en Chivas pensó que nadie podría quitarle esa camiseta y por ello dedicó quitársela él mismo.

“No me la quitaron, me la quité yo solo; es la realidad y con eso me voy prácticamente de acá”, concluyó. EFE