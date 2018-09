“Canelo” vs Golovkin: ¿cuándo es la pelea y cómo verla por Internet?

El esperado encuentro entre “Canelo” y Golovkin se acerca pero a Saúl Álvarez ya le colmaron la paciencia.

El “Canelo” explotó ayer contra Gennady Golovkin y sus colaboradores cercanos, y calificó de poco hombre al kazajo, pero en un tono grosero.

“Creo que (todo lo que dice Golovkin) son palabras de Abel (Sánchez, entrenador). No tiene los hue… suficientes Golovkin para decirlo o pensarlo de su propia mente. Todo lo que dice, lo dice por Abel, no por sus propios hue…”, arremetió el mexicano en una sala de la zona VIP del Hotel MGM Grand & Casino, luego de hacer su arribo al lugar, al igual que su rival en turno, reportó Reforma.

Álvarez aceptó que ya lo cansaron los insultos, calumnias y señalamientos que le ha lanzado el kazajo y su equipo.

“Realmente me siento molesto por todo lo que se ha dicho. Son muchas estupideces, pretextos y me siento molesto, pero utilice todo esto para tener un gran entrenamiento e igual lo haré en la pelea”, añadió Saúl, quien afirmó que ya no sabe si reír o enojarse “de tantas estupideces que dicen”.

El mexicano y kazajo llegaron a tener una amistad hace siete años, cuando entrenaban juntos, y hasta compartieron en varias ocasiones gimnasio en las montañas de Big Bear, California, pero tras el positivo de “Canelo” en febrero pasado, que provocó la postergación del desempate de mayo anterior, el equipo de “GGG” transformó el respeto en insultos y descalificativos.

“Todo lo han hecho para molestarme, y si querían molestarme, lo lograron, quiero decir que lo lograron, pero eso no quiere decir que vaya a salirme de hacer mi trabajo. En la pelea se van a notar esas ganas que traigo, porque lo voy usar a mi favor”, reiteró el ex monarca mundial de peso Superwelter y Mediano.

Con información de Agencia Reforma.

La pelea más esperada

1.Fecha

El mexicano y el llamado “Triple G” se enfrentarán este sábado 15 de septiembre en la T-Mobile Arena en Las Vegas. Será el segundo choque entre ambos peleadores después del empate que ambos dieron en septiembre de 2017.

2.Hora

La pelea será a las 7:30 pm hora del Pacífico, 10:30 pm hora del Este y 9:30 pm hora del Centro.

3. Por Internet

HBO tiene los derechos de trasmisión, el servicio Pay Per View o pago por evento tiene un costo de $ 84.99.

Otra opción es Sling TV, no te pierdas la gan pelea del año.

We're bringing you the biggest rematch of the decade! Don't miss @Canelo vs. @GGGBoxing on Sept. 15! https://t.co/Hla5Yv2qmQ — Sling TV (@Sling) September 7, 2018

La transmisión en vivo y en español inicia desde las 22 horas por el servicio de pago por evento FITE.