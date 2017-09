Canelo vs Golovkin: 5 cosas que tienes que saber sobre la pelea  

A solo un día de la pelea tan esperada de este año entre el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Gennady ‘GGG’ Golovkin, de Kazajistán, el evento ha causado gran expectativa, pues ambos boxeadores están catalogados como los dos mejores de la categoría de pesos medios.

Aquí te presentamos cinco cosas que tienes que saber sobre la pelea entre ‘Canelo’ y ‘Tripple G’.

Los dos temibles boxistas, Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Gennady Gennadyevich Golovkin ‘Triple G’, cruzarán guantes en el ring el 16 de septiembre de 2017, es decir, este fin de semana. La pelea se llevará a cabo en el T-Mobile Arena en Las Vegas, a las 8 p.m. hora del Este.

La pelea entre ‘Canelo’ y ‘Triple G’ será transmitida en vivo por televisión a través de HBO PPP (Pay-Per-View), a un precio de 79.99 dólares en alta definición y 69.99 en señal estándar para los suscriptores del canal de cable. La página Web de la revista The Ring también transmitirá en streaming la pelea a través de su servicio PPV en Estados Unidos, México y Canadá.

Coming up, watch a 360-degree livestream of the #CaneloGGG weigh-in beginning at 4:00 p.m. ET/1:00 p.m. PT on HBO Boxing’s Facebook Page. pic.twitter.com/Lqu677W32d

Analistas deportivos estiman que ‘Canelo’ ganará entre 20 y 25 millones de dólares por la pelea y los ingresos de ‘Triple G’ serán de 10 millones de dólares. Se espera que el evento generará 100 millones de dólares por PPV.

If you go in the ocean, the shark knows. He’s home. It’s the same for me in the ring … Let’s do it. pic.twitter.com/usAsGodGe4

— Gennady Golovkin (@GGGBoxing) September 14, 2017