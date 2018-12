Canelo no puede darse el lujo de un tropiezo ante Fielding

De una manera extraña, Saúl “Canelo” Álvarez carga con una mayor presión al enfrentar el sábado al desconocido Rocky Fielding que cuando se midió dos veces ante Gennady Golovkin.

Una derrota contra el campeón mediano de la AMB no solo podría amargar su victoria por decisión sobre Golovkin hace unos meses, sino que también enredaría significativamente los planes futuros de la estrella mexicana.

Álvarez subirá de las 160 libras a las 169 en busca de su tercer título en una división distinta, lo cual lo pondrá en un sitial especial en el panteón del boxeo mexicano — solo ocho otros compatriotas han reinado en tres categorías diferentes. Ese es el objetivo en el Madison Square Garden ante Fielding, un rival que se le señala casi sin opciones pese a ser el dueño del título.

🇲🇽 "Entrenamos para dejarlo todo sobre el ring y dar una gran pelea este sábado."

🇺🇸 “We train to leave it out on the ring and give a great fight this Saturday” #CaneloRocky #DoItYourWay

Download the @DAZN_USA app for free: https://t.co/i6KCeY4gaI pic.twitter.com/mFvZ6eNSpW

— Canelo Alvarez (@Canelo) December 15, 2018