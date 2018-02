Campeones: Lionel Messi anota 1er gol a Chelsea y Barsa empata 1-1

Lionel Messi eligió el momento más adecuado para marcar su primer gol a Chelsea.

El astro argentino anotó a los 75 minutos y el Barcelona empató el martes 1-1 en su visita a Londres en el partido de ida de su serie por los octavos de final de la Liga de Campeones.

En Twitter los fanáticos siguieron el partido:

“Willian golpea el poste !! # El Barça ha dominado la posesión, pero Willian casi ha abierto el marcador para #CFC con un gran golpe de flexión”.

Willian abrió el marcador por Chelsea a los 72 minutos, en un encuentro en el que el campeón del fútbol inglés logró cerrar los canales al Barsa durante largos tramos.

Messi, que jamás le había marcado a los Blues, frenó la sequía con un remate desde el corazón del área tras un pase de Andrés Iniesta.

El gol también significa que Messi ahora ha anotado en 61 de sus 122 concursos en la Liga de Campeones.

En Twitter se puede leer otro récord de Messi:

“Lionel Messi has scored his first-ever goal against Chelsea in nine appearances, netting with his 30th shot against them”.

30 – Lionel Messi has scored his first-ever goal against Chelsea in nine appearances, netting with his 30th shot against them. Finally. #CHEBAR pic.twitter.com/VKVfoiHmcX — OptaJoe (@OptaJoe) February 20, 2018

La serie se definirá el 14 de marzo en el estadio Camp Nou de Barcelona.

