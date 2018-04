Burnley vs Chelsea: ¿Cómo y dónde ver gratis el partido de la Liga Premier de Inglaterra?

Este sábado 17 de marzo se jugará el partido de la Liga Premier de Inglaterra entre Burnley vs Chelsea, la transmisión en vivo será desde el estadio Turf Moor en Burnley, a las 2:45 p.m., hora del Este.

Aquí te mostramos cómo ver el partido por TV o dispositivo móvil.

Chelsea Legends have been preparing well! 👌 https://t.co/mL17fMK3U2 pic.twitter.com/aTsUswBPsM

En televisión:

El partido Burnley vs Chelsea se estará transmitiendo en vivo y en español por Universo.

En internet:

Si tienes una suscripción por cable, puedes ver el partido a través de Telemundo Deportes y DIRECTV Now. Pero debes crear una cuenta para verlo.

Desde tu teléfono móvil:

Puedes ver los juegos con la aplicación de DIRECTV Now y Universo Now, pero debes tener una suscripción de cable, pues la información de ingreso de tu suscripción es la que necesitas para ingresar.

Double act! @Tarky19 and @Popey1992 going around the world with the weekly overseas broadcast interview from @premierleague productions. pic.twitter.com/at5DAOuTny

— Burnley FC (@BurnleyOfficial) April 18, 2018