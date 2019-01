Bryan Ruiz suena cada ves mas cerca de la MLS

El veterano goleador, Bryan Ruiz, no cree que tenga mucho tiempo de juego con el nuevo jefe Sampaoli, ex entrenador del Seleccionado de Argentina.

El delantero costarricense Bryan Ruiz solicitó la rescisión de su contrato en el Santos y se cree que aceptaría jugar en la MLS, también hay un interés por Nacional de Colombia.

El ex delantero del Fulham se unió al equipo brasileño a principios de este año, pero no logró anotar goles en sus 12 apariciones y cree que luchará para ser titular u obtener tiempo de juego con el nuevo jefe Jorge Sampaoli, ex entrenador de la selección albiceleste.

El acuerdo del goleador debería expirar en 2020. En Los Legionarios con Jose Luis Estela Bryan Ruiz nos cuenta las complicaciones de jugar en el extranjero.

El Tico afronta el primer mercado de fichajes del 2019 lleno de incertidumbre, sin conocer cuál será el paso que seguir en su carrera deportiva, situación que ya se ha enfrentado en el pasado.

Pero todo indica que un equipo de la MLS, uno de los tres equipos de Canadá, estaría interesado en el jugador.

Pese a pertenecer al Santos de Brasil hasta la temporada 2020, el Nacional inició conversaciones con la dirigencia del plantel en enero pasado para encontrar una salida amigable del club.

Al jugador estrella Tico, le fue muy complicada esta temporada en Brasil, complicaciones físicas, lesiones del pasado que han regresado.

Pese a estar de acuerdo en su salida, en el club esperan una buena oferta por el tico, y hasta la fecha no ha llegado ninguna, salvo la del equipo de la MLS, pero no es el precio que el Santos quiere, aunque se estima que lo dejaran ir por ese precio.

Estas son las fechas de vencimientos para pases de jugadores

Argentina/ 20 de febrero.

Brasil/ 3 de abril.

China/ 28 de febrero.

Inglaterra/ 31 de enero.

Francia/ 31 de enero.

Alemania/ 31 de enero.

Italia/ 31 de enero.

Holanda/ 31 de enero.

Portugal/ 31 de enero.

Rusia/ 22 de febrero.

España/ 31 de enero.

Turquía/ 31 de enero.

Estados Unidos/ Mediados de marzo.

Costa Rica/ 31 de enero.

Bryan Ruiz un jugador supremo, pero dentro de poco sin equipo. Aunque esperamos que se solucione su transferencia pronto y pudramos verlo brillar por algunos años mas en la MLS