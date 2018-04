Brighton & Hove Albion vs Tottenham Hotspur: ¿Cómo y dónde ver gratis el partido de la Liga Premier de Inglaterra?

Este martes 17 de abril se jugará el partido de la Liga Premier de Inglaterra entre Brighton & Hove Albion vs Tottenham Hotspur, la transmisión en vivo será a las 2:45 p.m., hora del Este.

En esta ocasión, el Tottenham Hotspur visitará al Brigton en su casa, en el Estadio American Express Community en East Sussex, Inglaterra.

Aquí te mostramos cómo ver el partido por TV o dispositivo móvil.

✏️ The #BHATOT match preview for tomorrow evening.

🤕 The Team News

📊 The Form

➕ more#BHAFC 🔵⚪️

Read ➡️ https://t.co/Cini8k2nZd pic.twitter.com/5vgeArFy73

— Brighton & Hove Albion ⚽️ (@OfficialBHAFC) April 16, 2018