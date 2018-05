Este viernes 4 de mayo se jugará el partido de vuelta de la Liga Premier de Inglaterra entre Brighton & Hove Albion vs Manchester United la trasmisión en vivo será a las 3:00 p.m., hora del Este en el estadio Falmer.

Aquí te mostramos cómo verla por TV o dispositivo móvil.

📊 The Form ↔️ Reverse Fixture 🤕 The Team News 🎥 Last Time Out #BHAFC 🔵⚪️

En televisión:

El partido Brighton & Hove Albion vs Manchester United se transmitirán en español a través del canal UNIVERSO. Si tienes suscripción de cable puedes revisar tu guía local para verficiar.

En internet:

Si tienes una suscripción por cable, puedes ver el partido Brighton & Hove Albion vs Manchester United a través de Telemundo Deportes. Debes crear una cuenta para ver el partido.

Desde tu teléfono móvil:

Puedes ver el juego con la aplicación de UNIVERSO NOW y DIRECTV NOW, pero debes tener una suscripción de cable, pues la información de ingreso de tu suscripción es la que necesitas para ingresar. Ambas aplicaciones están disponibles en iTunes y Google Play.

Si no tienes suscripción por cable, puedes ver el partido de futbol a través de Sling TV, el servicio cuesta $10 al mes, pero puedes usarlo gratis por una semana.

También estará disponible en Fubo.tv, un servicio de suscripción que cuesta $17.99 al mes, después de un período de prueba de 7 días.

All you need to know ahead of Albion's final home @premierleague game of the season against @ManUtd.#BHAFC 🔵⚪️

Read ➡️ https://t.co/NHoHTljmjH pic.twitter.com/HhK0ltAIVp

— Brighton & Hove Albion ⚽️ (@OfficialBHAFC) May 3, 2018