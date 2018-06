La selección brasileña de fútbol tropezó este domingo en su debut en el Mundial de Rusia al empatar 1-1 con Suiza en Rostov del Don. La “canarinha” se adelantó con un golazo de Philippe Coutinho, pero los suizos empataron por medio de Steven Zuber.

