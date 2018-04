Este sábado, 27 de abril, se jugará el partido de la Bundesliga de Alemania entre Bayern Múnich vs Eintracht Frankfurt, la trasmisión en vivo será a las 9:30 a.m., hora del este.

Aquí te mostramos cómo verlo por TV o dispositivo móvil.

En televisión:

El canal FOX Deportes estará transmitiendo en vivo y en español el partido Bayern Múnich vs Eintracht Frankfurt.

En internet:

Si tienes una suscripción por cable, puedes ver el partido en internet a través de FOX Soccer Match Pass. Debes crear una cuenta para ver el partido.

Desde tu teléfono móvil:

Puedes ver el juego desde tu teléfono móvil con las aplicaciones, FOX Sports Go y DIRECTV Now, pero debes tener una suscripción de cable, pues la información de ingreso de tu suscripción es la que necesitas para ingresar.

Si no tienes suscripción por cable, puedes ver el partido de futbol a través de Sling TV sin suscripción de cable en los Estados Unidos. El servicio vale $10 al mes, pero puedes probar gratis por una semana.

También estará disponible en Fubo.tv, un servicio de suscripción que cuesta $17.99 al mes, después de un período de prueba de 7 días.

