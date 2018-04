Bayern Múnich somete al Sevilla y avanza a semifinales

Bayern Múnich se instaló el miércoles en las semifinales de la Liga de Campeones por sexta vez en siete temporadas, al tramitar con sufrimiento un empate 0-0 con el Sevilla en el partido de vuelta de su eliminatoria de cuartos de final.

El equipo bávaro, que el sábado pasado conquistó su sexto título seguido de la Bundesliga, certificó su boleto como semifinalista de la Champions gracias a su victoria 2-1 en la ida en España.

“Estamos a un paso de la final”, destacó Arjen Robben, el extremo holandés del Bayern. “Pero no será fácil. Todo se pondrá más difícil”.

El técnico del Bayern Jupp Heynckes puso toda la carne en el asador en la Allianz Arena, con un tridente de delanteros conformado por Robert Lewandowski, James Rodríguez y Mueller, acompañados por Robben y Franck Ribery como extremos.

En los primeros compases, el Bayern rozó el gol con un tiro libre de James que salió apenas desviado.

Pero Sevilla también generó ocasiones que no fueron aprovechadas por Pablo Sarabia y Joaquín Correa.

“Ellos tuvieron posibilidades que pudieron haber aprovechado mejor”, comentó Joshua Kimmich, zaguero del Bayern.

Obligado a ganar, el equipo español arriesgó más. El argentino Correa rozó el gol cerca de la hora de partido con un disparo que estrelló en el travesaño.

Fue lo más cerca que estuvieron de nivelar la serie, y sus esperanzas terminaron de desvanecerse cuando Correa fue expulsado en los descuentos por una dura entrada sobre Javi Martínez.

