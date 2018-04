Este sábado, 14 de abril, se jugará el partido de la Bundesliga de Alemania entre Bayern München vs Borussia M’gladbach, la trasmisión en vivo será a las 12:30 p.m., hora del este.

Aquí te mostramos cómo verlo por TV o dispositivo móvil.

En televisión:

El canal FOX Deportes estará transmitiendo en vivo y en español el partido Bayern München vs Borussia M’gladbach.

En internet:

Si tienes una suscripción por cable, puedes ver el partido en internet a través de FOX Soccer Match Pass. Debes crear una cuenta para ver el partido.

Desde tu teléfono móvil:

Puedes ver el juego desde tu teléfono móvil con las aplicaciones, FOX Sports Go y DIRECTV Now, pero debes tener una suscripción de cable, pues la información de ingreso de tu suscripción es la que necesitas para ingresar.

#Hecking: "Josip #Drmic has had a new lease of life in recent weeks. He's sharp and in good shape. His call-up to the Switzerland national team did him the world of good." #FCBBMG #fohlenelf pic.twitter.com/bZPuRy9z0h

— Gladbach (@borussia_en) April 12, 2018