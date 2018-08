Barça vs. Boca Juniors: cómo ver el partido en vivo

Duelo de Campeones. Barça vs. Boca Juniors. El Barcelona juega este miércoles por el Trofeo Joan Gamper versus Boca Juniors.

El partido comienza a las 12:15 pm hora del este de EE.UU., 11:15 am hora de México, 1:15 pm hora de Argentina y 6:15 pm hora de Barcelona.

En su página de Twitter el Barça lo promociona a lo grande con diversos eventos en el Fan Zone del Camp Nou, antes del juego.

España: será televisado en señal abierta (Antena 3), según reporta Líbero, y también Barça TV.

Argentina: se puede ver a través de Fox Sports Premium y TNT Sports, informa BolaVip.

México: ESPN 2, informa BolaVip.

EE.UU.: Radio Barça, según LivesoccerTV.

Según reporta Líbero, este trofeo Joan Gamper se disputa en honor a Hans Gamper, fundador del FC Barcelona. El invitado, Boca Juniors, el club xeneize, es bicampeón del fútbol argentino y actual líder de la nueva temporada en la Superliga en ese país.

El último partido entre el Barça vs. Boca Juniors por este trofeo fue hace 10 años, informa El Comercio. Con un triunfo del Barça por 2-1, con goles de Carles Puyol y Samuel Eto’o.

Lionel Messi vs. Carlos Tévez: los fans están de parabienes ya que son pocas las oportunidades de ver a dos jugadores de primer nivel y de la misma nacionalidad (ambos son argentinos), jugar enfrentados.

