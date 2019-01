En medio de la angustia por la desaparición del avión en que viajaba Emiliano Sala, uno de sus excompañeros de equipo reveló un estremecedor audio en el que el futbolista argentino dijo que tenía miedo y que si no lo encontraban, ya sabían qué había pasado.

“Estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos”, se escucha decir a Emiliano Sala, en el audio que le envió a su amigo Nicolas Pallois, defensa del Nantes, el equipo del que el argentino fue a despedirse, ya que acababa de ser fichado por el club galés Cardiff.

Pallois dijo a medios franceses que él lo había acompañado al aeropuerto y posteriormente se estuvo comunicando con él desde el avión, a través de mensajes de audio, según reportó el diario La Opinión.

TE PUEDE INTERESAR: Hija de Rosie Rivera le da lección a la hija de Lucero con su belleza (FOTO)

“Yo creo que mañana sí arrancamos a la tarde, arrancamos a entrenar muchacho, tenemos equipo, a ver qué pasa”, agrega Sala en su audio, visiblemente emocionado por la experiencia que estaba por comenzar al fichar con el Cardiff por 19 millones de dólares hasta 2022.

Tras preguntarle a Pallois “¿cómo andan ustedes hermano?”, Emiliano Sala pronunció la parte más aterradora del audio.

“Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé, van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, ya saben (lo que me pasó)”, dijo el futbolista argentino.

“Papá qué miedo que tengo”, fue lo último que se le escucha decir a Emiliano Sala.

El audio de Emiliano Sala es realmente estremecedor. "Parece que se va a caer a pedazos". pic.twitter.com/nOq3rEFYJG — Fantasía Fútbol (@FantasiaFutbol) January 22, 2019

Emiliano Sala: Suspenden búsqueda del avión desaparecido

La búsqueda del avión desaparecido que trasladaba al futbolista argentino Emiliano Sala a su nuevo club en Gales fue suspendida al anochecer de este martes, sin que las autoridades tengan expectativas de encontrar sobrevivientes en el Canal de la Mancha.

Según la policía, se pudieron avistar objetos que flotaban en el mar. Pero no se ha podido confirmar que correspondan a la pequeña aeronave que desapareció en la costa de la isla de Guernsey, cerca de Normandía, tras despegar desde Nantes en Francia.

ES TENDENCIA:

Seguir leyendo: Siguiente >