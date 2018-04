Atlético de Madrid y Arsenal toman ventaja en la Europa League

Atlético de Madrid y Arsenal aprovecharon su condición de locales el jueves para tomar ventaja en la ida de los cuartos de final de la liga Europa.

Antoine Griezmann consiguió su 17mo tanto de 2018 para que los “Colchoneros” se impusieran 2-0 sobre el Sporting de Lisboa.

Was there any ever doubt? 🕺 Griezmann's 24th goal of the season 👌#UEL pic.twitter.com/ZRBcGsRsgz — UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 5, 2018

Alexandre Lacazette volvió a la alineación titular de los “Gunners” y aportó un doblete en la goleada por 4-1 sobre el CSKA de Moscú. Aaron Ramsey anotó también en dos ocasiones para que el Arsenal tomara una delantera cómoda de cara a la vuelta que se realizará en Moscú, en medio de la crisis política entre Reino Unido y Rusia por el envenenamiento de un exespía y su hija el mes pasado.

Mientras, el Leipzig superó 1-0 al Marsella, y la Lazio puso fin a una racha invicta de 35 partidos del Salzburgo, al doblegarlo 4-2 en Roma.

Los encuentros de vuelta se realizarán el 12 de abril.

El Atleti, que se coronó en este torneo en 2010 y 2012, no tuvo piedad de su rival portugués. El mediocampista Koke anotó apenas a los 22 segundos.

“El gol del arranque fue generado por una buena predisposición de buscar el partido. Fuimos a tapar la salida de ellos y a presionar adelante”, explicó el técnico del club español Diego Simeone. “Insistimos en generarle dificultades en los controles, se nos acomodó el partido y el encuentro, a nivel colectivo, fue uno de los mejores de la temporada”.

Los dirigidos por el argentino Simeone, que han ganado todos sus duelos de la Liga Europa desde que fueron eliminados en la fase de grupos de la Liga de Campeones, hicieron el 2-0 por medio del francés Griezmann.

“Nosotros tuvimos las que tuvimos, y el talento de Griezmann y Koke llevaron el partido a nuestro lado”, valoró Simeone.

El Arsenal estiró a cinco su racha de victorias consecutivas en las distintas competiciones, mediante una muestra de fútbol ofensivo ante el conjunto visitante.

Tras una buena jugada a los nueve minutos, el español Héctor Bellerín recibió un balón por la banda derecha y envió un centro para que Ramsey anotara. Aleksandr Golovin empató poco después, mediante un disparo con efecto, pero Lacazette convirtió un penal a los 23 minutos, luego de una falta sobre Mesut Ozil.

Have you seen a better #UEL goal this season? Ramsey 👏👏👏 pic.twitter.com/AZMMeAMAas — UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 5, 2018

Cinco minutos después, Ramsey hizo algo de magia, al conectar de volea y con el talón un servicio de Ozil. Lacazette cerró la cuenta con un zurdazo a los 35 minutos.

“Sabemos que esto no está definido”, dijo sin embargo el técnico del club londinense Arsene Wenger. “Tenemos que ir allá con la debida concentración para ganar el partido”.