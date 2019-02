Atlanta United vs. CS Herediano, en la Concacaf

Atlanta United tendrá que probar en Costa Rica, que es uno de los grandes

Atlanta United comienza su temporada 2019 el jueves en el primer partido de la Liga de Campeones de Concacaf enfrentando al CS Herediano en Costa Rica.

El partido está programado para comenzar a las 10 p.m. EST y se transmitirá en los EE. UU. En Yahoo Sports (inglés) y Univision (español). Para más información sobre partidos, por favor vea las notas del juego aquí.

La Liga de Campeones de Concacaf reúne a los 16 mejores clubes de América del Norte, América Central y el Caribe, con el ganador del torneo ganando un lugar en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, es la primera vez para el Atlanta United.

Bajo el formato actual, 16 equipos califican: nueve clubes de la Zona Norteamericana, cinco de la Zona Centroamericana, uno de la Zona del Caribe y uno de la Liga Concacaf. Los equipos son atraídos a un Bracket Knockout con cada ronda jugada en un ida y vuelta para decidir quién avanza.

Atlanta United se clasificó como el equipo de la MLS con la mayor cantidad de puntos combinados de las temporadas 2017 y 2018.

CS Herediano se clasificó después de ganar la temporada de Apertura de la FPD 2018 de Costa Rica y hará su séptima aparición consecutiva en la Liga de Campeones de Concacaf, y noveno en la general.

CS Herediano ha ganado 27 títulos de liga, el tercero más en la historia de la liga, y actualmente se encuentra en el noveno lugar de 12 equipos (3-3-3) durante el juego Clausura 2018-2019. Una buena oportunidad para el ganador de la MLS Cup 2018, el Atlanta United para tomar una ventaja de visitante

Horario de transmisión

TV: Yahoo Sports app y Yahoo.sports.com (inglés) y Univision Deportes (español)

Radio Local: 92.9 El Juego

Talento: Mike Conti (juego por juego) y Jason Longshore (analista)

Ronda de 16 Horario de la primera etapa:

Martes 19 de febrero

Saprissa vs. Tigres, 8 p.m.

CAI Independiente vs. Toronto FC, 8 p.m.

Guastatoya vs. Houston Dynamo, 10 p.m.

