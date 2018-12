Atlanta United será recibido en Costa Rica

EN POCO TIEMPO COMIENZA LA LIGA DE CAMPEONES DE LA CONCACAF

En un comunicado de prensa la Concacaf anuncia la ronda 16 de la Liga de Campeones de la Concacaf de Scotiabank. Atlanta United recibirá al Herediano C.S. el jueves 28 de febrero

De esta manera la Concacaf dio a conocer hoy las fechas y los horarios de inicio de la Ronda de los 16 partidos de la Liga de Campeones de la Concacaf 2019. Atlanta United, que enfrentará al C.S. Herediano en la ronda de apertura.

Pero el equipo campeón de la MLS tendrá que viajar a Costa Rica para el partido de ida del jueves, 21 de febrero (10:00 pm EST). Ademas el partido de vuelta esta programado para jugar en el Fifth Third Bank Stadium en Kennesaw el jueves, 28 de febrero (8:00 pm EST). No en el famoso Mercedes Benz Stadium.

Esta vuelta la suerte la tendrá C.S. Herediano, jugara primero en la ciudad de Heredia, Costa Rica, allí juega sus partidos en casa en el Estadio Eladio Rosabal Cordero.

PURA VIDA PARA HEREDIANO

Pero Herediano, tiene con que, es uno de los dos equipos de Costa Rica en la Liga de Campeones de Concacaf 2019, se clasificó para el torneo de este año, Estos dos equipos, el Herediano y el Atlanta United, nunca se han enfrentado. Luego de ganar la Liga de Concacaf 2018, una competencia anual entre equipos de América Central y el Caribe.

Este gran club Tico se ha clasificado para la Liga de Campeones de Concacaf siete veces. Con su mejor desempeño en 2015, cuando avanzó a las semifinales. Pero perdió ante el equipo mexicano Club América. Herediano ha ganado la Primera División de Costa Rica 26 veces, la tercera más alta en la historia de la liga.

¿SERA EL 2019 EL AÑO DE LA MLS?

Esta edición 2019 de la Liga de Campeones de la Concacaf será la segunda en presentar la competición de estilo eliminatoria. Recientemente desarrollada y llena de acción para el agrado de los fanaticos. Y es por eso que el formato de local y visitante exigirá el mayor nivel de rendimiento de los clubes participantes desde el primer segundo. Lo que resultará en una competencia muy rápida con la ronda de 16 partidos en febrero. Los partidos de cuartos de final en marzo, seguidos de las semifinales y finales en abril y puede.

Calendario 2019 Scotiabank Concacaf Champions League

Todos los horarios listados en EST; el equipo local aparece primero

Martes 19 de febrero de 2019

8:00 pm. Deportivo Saprissa (CRC) vs Tigres UANL (MEX)

8:00 pm. Club Atlético Independiente (PAN) vs Toronto FC (CAN)

10:00 pm. CD Guastatoya (GUA) vs Houston Dynamo (Estados Unidos)

Miércoles 20 de febrero de 2019

8:00 pm. CD Maratón (HON) vs Santos Laguna (MEX)

8:00 pm. (21:00) Club Atlético Pantoja (DOM) vs New York Red Bulls (EE. UU.)

10:00 pm. (21:00) Alianza FC (SLV) vs CF Monterrey (MEX)

Jueves 21 de febrero de 2019.

8:00 pm. Sporting Kansas City (EE. UU.) Vs Toluca FC (MEX)

10:00 pm. CS Herediano (CRC) vs Atlanta United (EE.UU.)

Martes 26 de febrero de 2019

8:00 pm. Houston Dynamo (USA) vs CD Guastatoya (GUA)

8:00 pm. Toronto FC (CAN) vs Club Atlético Independiente (PAN)

10:00 pm. Tigres UANL (MEX) vs Deportivo Saprissa (CRC)

Miércoles 27 de febrero de 2019

8:00 pm. New York Red Bulls (USA) vs Club Atlético Pantoja (DOM)

8:00 pm. Santos Laguna (MEX) vs CD Maratón (HON)

10:00 pm. CF Monterrey (MEX) vs Alianza FC (SLV)

Jueves 28 de febrero de 2019.

8:00 pm. Atlanta United (USA) vs CS Herediano (CRC)

10:00 pm. Toluca FC (MEX) vs Sporting Kansas City (EE. UU.)

marzo

5-7 Cuartos de final – 1ra etapa

12-14 cuartos de final – 2da etapa

Abril Mayo

2-4 Semifinales – 1ra etapa

9-11 Semifinales – 2da etapa

23-25 ​​Final – 1ra etapa

30-2 Final – 2da etapa

