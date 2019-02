El actual campeón de la Major League Soccer (MLS), el Atlanta United, realizó este miércoles su última práctica de cara al partido de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF ante el Club Sport Herediano de Costa Rica.

En una rueda de prensa previa al entrenamiento, el técnico holandés del equipo de las ‘5 rayas’, Frank de Boer, sostuvo que el club está preparado y con la mejor actitud ante lo que será un duelo decisivo en la aspiración del United de pasar a la siguiente ronda del torneo.

Still 90' left ⚽️ #ATLUTD prepares for Leg 2 of @TheChampions pic.twitter.com/ueMaaLr33L

“Yo creo que estamos mejor preparados y listos para tener un buen partido, y al final veremos cuál será el resultado, pero yo tengo confianza que tenemos posibilidad de ir a la próxima vuelta”, declaró De Boer.

“Creo que nosotros estamos bien y si jugamos como equipo podemos obtener un buen resultado, sé que será difícil, pero por lo que he visto en los entrenamientos estamos listo para enfrentar al Herediano”, afirmó.

El técnico holandés, quien afronta su primera temporada al mando del United, reconoció que su equipo no realizó un buen partido en Costa Rica.

“Yo sé que no hemos jugado bien allá, hubo factores que pudieron haber influido como el calor, el césped artificial, que es muy difícil para nosotros, pero no quiero poner eso como excusa por haber jugado mal ya que el Herediano realizó un gran partido”, sostuvo.

The champions await… which round of 16 match are you looking forward to the most?#SCCL19 pic.twitter.com/yNixYexUO2

— Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) January 30, 2019