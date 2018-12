El Atlanta United nombro este domingo a Frank de Boer como su nuevo entrenador

El nombramiento ocurre 3 semanas después del campeonato obetinido por los dirigidos por el técnico argentino Gerardo ‘Tata’ Martino.

New chapter. Same mission. #ATLUTD name @FdeBoerOfficial as 2nd head coach in club history

De Bóer, de 48 años, fue recientemente el tecncio del Crystal Palace de la Premier League, pero fue despedido solo cinco partidos en la campaña 2017-18, un tiempo en el que el equipo no logró marcar un solo gol en la liga.

“Las ambiciones deportivas del club, tal como se establece en una estrategia a largo plazo para ser la mejor de su clase, se ajustan claramente a mis ambiciones personales”, dijo De Boer en un comunicado. “Me gustaría aprovechar el éxito actual para desarrollar una base sólida y segura para el club en la cima de la MLS y más allá. Aparte de las ambiciones del club, los valores, la cultura y la filosofía de toda la organización son una parte vital en Al darse cuenta de ese punto de éxito “. según reseño el medio Espn

Frank de Boer tiene un fondo distinguido, tanto como manager como jugador, y estamos encantados de darle la bienvenida a nuestro club”, dijo el presidente de Atlanta, Darren Eales, en un comunicado del club.

“His skillset combined with what we've built is a great fit.”@DEalesATLUTD & @BocaBoca3 on what @FdeBoerOfficial brings to Atlanta United pic.twitter.com/JVuqTv0Pbw

— Atlanta United FC (@ATLUTD) December 23, 2018