¡Atlanta United está en la final de la MLS!

El Atlanta United clasificó a la final de la Major League Soccer pese a perder un gol por cero ante el New York Red Bull en el partido de vuelta de la final de la conferencia del este de la liga estadounidense celebrado en el Red Bull Arena de la ciudad de Nueva York .

WE’VE DONE IT!#ATLUTD are the 2018 @MLS Eastern Conference Champions 🏆 pic.twitter.com/N6robEioQP

— Atlanta United FC (@ATLUTD) November 30, 2018