El Atlanta United buscara este sábado alcanzar la gloria y llevarse la final de la Copa MLS ante los Portland Timbers y de esta forma romper el maleficio que tiene la ciudad en el deporte profesional.

Una ciudad que conoce bastante sobre decepciones deportivas está a una victoria de un campeonato.

Atlanta no ha ganado un título en un deporte profesional desde el capturado por los Bravos en la Serie Mundial de 1995.

Un equipo de fútbol con dos años de antigüedad tiene la oportunidad de terminar con la sequía, cuando el Atlanta United reciba el sábado por la noche a los Timbers de Portland en la final de la MLS, en lo que se espera sea un estadio Mercedes-Benz al máximo de su capacidad de 73.000 espectadores.

“Estaba enviando un mensaje de texto a la alcaldesa la otra noche”, comentó el propietario del United, Arthur Blank. “Ya planeó un desfile, así que se me adelantó. No hemos tenido un desfile en Atlanta, un desfile relacionado a los deportes, desde 1995”.

Blank vivió de cerca la que quizá sea la decepción más grande en la historia de la ciudad. También es propietario de los Falcons de la NFL, los cuales llegaron el Super Bowl por segunda ocasión en su existencia en 2016, sólo para desperdiciar una ventaja de 25 puntos a final del tercer cuarto. Los Patriots de Nueva Inglaterra vinieron de atrás para ganar 34-28 en tiempo extra.

